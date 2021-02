Neuer Roman: Tiroler Kommissar Arno Bussi ermittelt im Pulverschnee

Autor Joe Fischler in der Buchhandlung von Johannes Steinbauer in der CYTA Völs mit dem dritten Buch der „Arno Bussi“-Reihe.

„Eigentlich wollte Inspektor Bussi nur ein paar Tage Urlaub im notorisch schneelosen Maria Schnee machen – als er in mörderische Verwicklungen und den Schneesturm des Jahrhunderts gerät. Bei seiner Ankunft empfängt ihn ein Alpen-Halligalli, das ihn am liebsten gleich wieder umkehren ließe. Doch dann verschwindet die charmante Eisprinzessin Rosa. Und weil Arnos Mutter beobachtet haben will, dass sie entführt wurde, ermittelt Arno Bussi auf eigene Faust. Die Lage wird so richtig ernst, als eine Leiche auftaucht, die resolute Erna Katz vom Landeskriminalamt Tirol sich einschaltet – und dann auch noch der Schneesturm des Jahrhunderts über Maria Schnee hereinbricht ...“

Die Pandemie habe sich gottlob bei ihm nicht auf die Kreativität ausgewirkt, so der gebürtige Innsbrucker Krimiautor: „Ich habe mein Programm genau so durchgezogen wie sonst auch. Dabei habe ich mich an mein Schreibpensum gehalten und auch im Alltag eine gewisse Regelmäßigkeit eingehalten, wenn auch mit deutlich weniger in der Geldtasche. Wenn ich nicht am Schreiben war oder mir Geschichten ausdachte, habe ich ausgedehnte Wanderungen unternommen. Das tut mir gut, außerdem fliegen mir da die Ideen nur so zu“, verrät der Autor im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.