Jena rief Katastrophenfall aus: 6500 Haushalte bei Eiseskälte ohne Heizung

Jena – Der Winter sorgt weiterhin für klirrende Kälte in Deutschland. Nach der Havarie einer Fernwärmeleitung waren in der Stadt Jena in der Nacht rund 6500 Haushalte ohne Heizung und heißes Wasser. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche rief am Mittwochabend den Katastrophenfall aus. Damit galten für die von Kälte Betroffenen die Corona-Kontaktbeschränkungen vorübergehend nicht – sie konnten von Angehörigen, Freunden oder Bekannten aufgenommen werden.