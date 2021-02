Top-Experten über nachhaltige Ernährung: Das war der „Change Summit“ in Innsbruck

Innsbruck– „Naturschutz geht durch den Magen – du bist was du isst und unser Planet ist was du isst“: Der „Change Summit“, der heuer erstmals aus Innsbruck übertragen wurde, widmete sich ganz dem Thema der gesunden und nachhaltigen Ernährung. Die Veranstaltung fand unter strengsten Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen und ohne Publikum vor Ort statt.

Danach wurde erstmals der „Tirol Change Award“, eine Auszeichnung der Lebensraum Tirol Holding, verliehen – neun Tiroler Unternehmen, Initiativen sowie Persönlichkeiten waren nominiert. Am Start waren: Zillertal Bier, die Luftkissenbahn Serfaus, das Congress Centrum Alpbach, M-Preis, Innio, Hollu, Heinz Gstir (Bio vom Berg), Höpperger sowie Jakob Winklers Buch „Fatimas Reise in eine Welt ohne Erdöl“.

Und dieser ging an Bio-Pionier Heinz Gstir, Obmann der Genossenschaft Bioalpin. Anfang der 90er trat der Bauer an, um die marode Sennerei Hatzenstädt zu retten. „Für mich war klar, dass wir in eine biologische Richtung gehen mussten, um hochwertige Produkte herzustellen“, sagt Heinz Gstir. Innerhalb kurzer Zeit wurden 43 Betriebe im Umfeld der Sennerei auf bio umgestellt. In ganz Tirol zählte man zu dieser Zeit nur 27 Bio-Betriebe. 2001 haben sich dann Bio-Bauern aus dem Unterland zusammengetan, um über neue Vertriebswege zu reden.