Älteste Frau Europas feierte Geburtstag nach überstandener Corona-Infektion

Paris – Mit 117 Jahren führt sie die Liste der ältesten Frauen Europas an – und hat gerade erst eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. Schwester Andre feierte am Donnerstag ihren Geburtstag in einem Altersheim in Toulon in Südfrankreich. Sie habe in der Früh mit ihrer Familie per Videokonferenz sprechen können, sagte David Tavella, Kommunikationsdirektor des Heims.