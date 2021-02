Behörden in Russland warnen vor Teilnahme an Nawalny-Demos

Moskau, Brüssel – In Russland warnen Behörden vor der Teilnahme an Kundgebungen gegen die Inhaftierung des Regimekritikers Alexej Nawalny am kommenden Sonntag. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise auf Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland wegen des Umgangs mit Nawalny. "Wir fordern die Bürger auf, sich von nicht genehmigten Kundgebungen fernzuhalten", teilte das Innenministerium in Moskau am Donnerstag mit.