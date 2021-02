SPÖ-Klubobmann will aus Innsbrucker Viererkoalition aussteigen

Innsbruck – Eigentlich wollte die Innsbrucker SPÖ den von den Grünen angekündigten Abwahlantrag gegen FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger vorerst nicht kommentieren. Zumindest war das die Haltung von Stadtparteiobmann Benjamin Plach und Stadträtin Elisabeth Mayr. Man wollte die Vorstandssitzung am Donnerstagabend abwarten und erst dann bekannt geben, wie sich die SPÖ als kleinster Partner in der Viererkoalition mit Grünen, Für Innsbruck und ÖVP angesichts der andauernden Zerwürfnisse verhalten werde.

Buchacher ist überzeugt davon, dass seine Partei enormen Schaden nehme, wenn sie weiterhin in dieser Koalition verbleibt. „Wir sollten uns nicht mehr länger als Marionetten des Bürgermeisters benutzen lassen“, findet der rote Klubobmann klare Worte. Er habe die strategischen Spielchen des grünen Regierungschefs Georg Willi satt. „Wir möchten arbeiten, aber Willi lässt uns nicht. Stattdessen richtet er uns ständig irgendwas über die Medien aus“, ärgert sich Buchacher.

Sollte sich eine Mehrheit in der SPÖ für den Verbleib in der Koalition aussprechen, solle es so sein. „Wenn sie sagen, wir lassen uns weiter pflanzen, dann bitte“, sagt Buchacher. Aber er erwarte sich schon einen kritischen Diskurs innerhalb der Partei.