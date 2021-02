Stark durch die Krise

Die fortdauernde Corona-Pandemie stellt Unternehmen – insbesondere im touristischen Bereich – vor nie dagewesene Herausforderungen und hinterlässt zahlreiche offene Fragen: Wie finde ich heraus, welche Maßnahmen und Förderungen jetzt für mich die richtigen sind? Was gilt es beim Thema Kurzarbeit zu beachten? Welche Investitionen sollte ich jetzt tätigen? Und welche Fristen sollte ich unbedingt im Auge behalten?

Zu all diesen Fragen kommen bürokratische Unklarheiten und administrative Hindernisse erschwerend hinzu. Um Betriebe in dieser schwierigen Zeit bestmöglich zu unterstützen und etwas Orientierung im „Beihilfen-Dschungel“ zu geben, hat die TIROLERIN mit verschiedenen Expertinnen und Experten gesprochen – und dabei unter anderem herausgefunden, worauf Unternehmen jetzt in steuerlichen Belangen achten sollten, welche Hebel man jetzt unbedingt betätigen sollte und wie man sich für Sonderprüfungen wappnen kann.