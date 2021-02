Nach Wohnhausbrand in Deutschland fünf Tote gefunden

Köln – Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Radevormwald nahe Wuppertal im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei Köln am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen. Nähere Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Auch über die Opfer und die Ursache des Brandes wurden zunächst keine Informationen bekannt gegeben.