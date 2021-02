Dortmund fand auch gegen Hoffenheim nicht auf die Siegerstraße zurück

Dortmund – Bayer Leverkusen hat den Sprung auf Rang drei in der deutschen Bundesliga verpasst. Die Werkself kam am Samstag gegen den Vorletzten FSV Mainz trotz einer 2:0-Führung über ein 2:2 nicht hinaus. Zum Sargnagel wurde der 27-jährige Oberösterreicher Kevin Stöger, der in der 93. Minute traf. Wie für den Vierten gab es auch für Borussia Dortmund im Kampf um die Champions-League-Plätze keinen vollen Erfolg, der BVB musste sich gegen 1899 Hoffenheim mit einem 2:2 begnügen.

Beim 1:1 des VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin trug sich ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic zum neunten Mal in dieser Saison in die Schützenliste ein. Keine Treffer gab es im Duell von Werder Bremen mit dem SC Freiburg.

Leverkusens Führung ging auf das Konto von Lucas Alario (14.), der 28-jährige Argentinier erzielte seinen neunten Saisontreffer. Patrik Schick (85.) machte spät vermeintlich alles klar. Doch der Abstiegskandidat legte ein furioses Finish hin. Zuerst traf Robert Glatzel (89.), dann war Stöger via Abstauber nicht einmal zehn Minuten nach seiner Einwechslung zum zweiten Mal in dieser Saison erfolgreich. Somit holte Mainz, wo Philipp Mwene und Karim Onisiwo (bis 79.) in der Startelf standen, vier Punkte aus den jüngsten zwei Runden. Bei den punktgleich mit Frankfurt liegenden Leverkusenern kam wie der am Knie verletzte Julian Baumgartlinger auch Aleksandar Dragovic nicht zum Einsatz.