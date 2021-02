Tiroler Maier als Halbzeit-Zweiter bei WM in Altenberg auf Medaillenkurs

Altenberg – Benjamin Maier, Danut Ion Moldovan, Markus Sammer und Kristian Huber liegen nach dem ersten Tag der Viererbob-WM in Altenberg auf Medaillenkurs. Die Österreicher haben auf der Lieblingsstrecke von Maier nach zwei Läufen am Samstag als Zweite 0,38 Sekunden Rückstand auf den deutschen Rekordweltmeister Francesco Friedrich. Am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF Sport +) geht es in den Durchgängen drei und vier um die erste WM-Medaille für Österreichs Bobsport seit 26 Jahren.