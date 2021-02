Trotz Verboten erneut Corona-Demos mit 2000 Teilnehmern in Wien

Die Wiener Polizei hatte fast alle der für das Wochenende in Wien angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung untersagt.

Wien – Trotz Verboten haben sich am Samstag in Wien erneut Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zusammengefunden. Die Polizei zählte bis zu 2.000 Teilnehmer, die sich vor der Karlskirche trafen und dann zum "Spaziergang" auf der Ringstraße starteten. Dort gab es eine Polizeiblockade. Die Demonstranten - unter ihnen auch Neonazis und Personen mit Tiroler Flaggen - wanderten daraufhin stundenlang durch und um die Innenstadt.

Es gab drei Festnahmen wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie mehrere Hundert Anzeigen wegen Nichteinhaltung der Covid-19-Maßnahmen, also des Zwei-Meter-Abstands bzw. der Maskenpflicht. Bei den teils per Bus gekommenen Tirolern wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt. Laut Polizei wurde geschaut, ob sie – wie seit Freitag vorgeschrieben – negative Coronatests bei sich hatten. Sollte jemand durchgeschlüpft sein, werde es nachträgliche Anzeigen geben.

Dass auch Neonazi Gottfried Küssel und weitere Rechtsextremisten an der Kundgebung teilnahmen und teils an der Seite der Polizei marschiert seien, wie Beobachter etwa via Twitter monierten, wurde seitens der Exekutive nicht bestätigt. Der Verfassungsschutz sei im Einsatz, hieß es. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit ließen darauf schließen, dass wohl auch diesmal Personen mit radikalerer Gesinnung dabei sein könnten, meinte ein Sprecher. Eine Gegendemonstration linker Aktivisten gab es nicht.