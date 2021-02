Tiroler Bob-Pilot Maier raste zur ersten WM-Medaille seit 26 Jahren

Altenberg – Der Tiroler Benjamin Maier hat am Sonntag bei den Bob-Weltmeisterschaften in Altenberg mit seinem Team im Vierer WM-Silber geholt. Es ist Österreichs erste WM-Medaille seit 1995, als ein von Hubert Schösser angeführter Schlitten ebenfalls Silber geholt hatte. Mit Maier im Bob saßen Danut Ion Molovan, Markus Sammer und Kristian Huber. Das Quartett musste sich Francsesco Friedrich nach vier Läufen um 0,79 Sek. geschlagen geben, der Deutsche Johannes Lochner holte Bronze (+1,51).

Maier war im zweiten Heat Viertschnellster, sonst immer Zweiter. Friedrich, der nun fünffache Doppel-Weltmeister en suite, war in allen Heats am schnellsten, im ersten war Maier mit 0,08 Rückstand am knappsten am Favoriten dran gewesen. Friedrich ist übrigens Sponsor Maiers.