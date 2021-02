Online-Videos geben Einblick in Behandlung auf Intensivstationen

Wien – Intensivstationen sind wegen Corona in den Fokus gerückt. Wie dort die Betreuung - auch ohne Covid-19 - abläuft, zeigt nun ein Onlinekurs für Betroffene, Angehörige und weitere Interessierte. Das Projekt mit mehr als drei Stunden Videos und weiterem Infomaterial auf der Selbsthilfeplattform selpers.com wurde von der Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) und der Federation of Austrian Societies of Intensive Care Medicine (FASIM) realisiert.