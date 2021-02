56-Jähriger trennte sich bei Kranarbeiten in Breitenbach Fingerkuppe ab

Breitenbach am Inn – Am Montag, gegen 12.15 Uhr, verletzte sich in Breitenbach am Inn ein 56-Jähriger bei Instandsetzungsarbeiten an einem Baukran. Der Mann war mit Arbeiten an der Kabine beschäftigt, als er sich die linke Hand einklemmte und sich dabei die Fingerkuppe des Mittelfingers abtrennte.