US-Sängerin Meghan Trainor ist Mutter geworden

Los Angeles – US-Sängerin Meghan Trainor (27, "No Excuses") und der Schauspieler Daryl Sabara (28, "Spy Kids") sind Eltern eines Buben geworden. "Dieses süße Baby sollte eigentlich heute am Valentinstag auf die Welt kommen. Wir durften ihn am Montag, 8. Februar, kennenlernen!", schrieb Trainor am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram zu einem Foto ihres Sohns Riley. Sie bedankte sich bei Sabara für "das beste Valentinstagsgeschenk aller Zeiten".