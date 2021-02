Herdplatten setzten Küche in Brand: Feuerwehreinsatz in Rum

Rum – Beim Verlassen seiner Wohnung in Rum dürfte ein 41-Jähriger am Montagnachmittag versehentlich zwei Drehregler seines Herdes in der Küche gestreift und dabei zwei Herdplatten eingeschaltet haben. Der Portugiese bemerkte das jedoch nicht und verließ das Haus – in der Küche fing es derweil zu brennen an.