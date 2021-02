Salma Hayek über Sexszene mit Banderas: Während des Drehens geweint

Hollywood – Schauspielerin Salma Hayek (54) war die Sexszene im Film „Desperado“ aus dem Jahr 1995 nach eigenen Worten so unangenehm, dass sie dabei weinen musste. „Als wir anfangen wollten zu drehen, fing ich an zu schluchzen“, sagte Hayek im Podcast „Armchair Expert“, wie das Magazin „Insider“ am Dienstag schrieb. Bei der Szene mit ihrem Kollegen Antonio Banderas habe sie immer an Vater und Bruder denken müssen.