Gut zu wissen: Warum die Impfstoff-Produktion schleppend verläuft

Innsbruck, Berlin – Covid-19-Impfstoffe sind derzeit in der EU und vielen Ländern der Welt noch nicht flächendeckend verfügbar. Warum die Produktion nicht mal eben beschleunigt werden kann, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Unter anderem liege das an speziellen Fetten, die zur Herstellung benötigt werden, und an Glasfläschchen zum Abfüllen, wie ein Experte erklärt.