Ebola: Arznei und Impfstoff auf dem Weg nach Guinea und Kongo

Conakry, Kinshasa – Die Behörden im westafrikanischen Guinea und im zentralafrikanischen Kongo kämpfen mit Hochdruck gegen neue Ebola-Ausbrüche. Guinea habe bisher sieben Fälle gemeldet, im Osten Kongos seien es inzwischen vier Fälle, berichtete eine Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag in Genf. Die beiden Ausbrüche seien unabhängig voneinander. Die Regionen sind rund 4000 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.