Universitätsgesetz-Novelle bringt neue Regeln für Anrechnungen

Wien – Die am Mittwoch auf der Tagesordnung des Ministerrats stehende Novelle des Universitätsgesetzes (UG) enthält neben umstrittenen Punkten wie der neuen Mindeststudienleistung auch neue Regelungen für Anrechnungen im Studium. Künftig sollen bis zu 90 ECTS-Punkte aus Prüfungen an anderen Einrichtungen, Berufspraxis oder andere Qualifikationen für das Studium angerechnet werden können. Der Universitätenkonferenz (uniko) geht das zu weit – sie will eine Beschränkung auf 60 Punkte.