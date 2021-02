ÖSV-Team scheiterte im Viertelfinale an Schweden, Norwegen holte Gold

Cortina d'Ampezzo – Österreich scheiterte am Mittwoch im Teambewerb der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo bereits im Viertelfinale an Schweden. Damit wurde es nichts aus der erhofften Medaille für den Topfavoriten, für den Katharina Liensberger, Stephanie Brunner, Adrian Pertl und Fabio Gstrein antraten. Gold sicherte sich schließlich Norwegen, Silber ging an Schweden und Bronze an Deutschland. Österreich blieb erst zum zweiten Mal seit 2017 im Mannschaftbewerb medaillenlos.