Zum Start in die Fastenzeit: Feine Suppen mit Gemüse zum Genießen

Die Bohnen am Vortag in kaltem Wasser einlegen und über Nacht stehen lassen. Vor dem Kochen in einem Sieb abgießen und abspülen. Zusammen mit dem Lorbeerblatt in der Gemüsebrühe aufkochen, Schaum abschöpfen und dann 35-40 Minuten bei kleiner Hitze garen.