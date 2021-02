Wenn Facebook ein Land „entfreundet“: Streit mit Australien eskaliert

Die Vereinbarung laufe über drei Jahre, hieß es. Geplant seien „bedeutende Zahlungen“ an den Konzern, der in Australien Zeitungen wie The Australian, The Daily Telegraph und The Herald Sun und in Übersee renommierte Blätter wie das Wall Street Journal und die Londoner Times besitzt. Der Chef der News Corp in Australien, Michael Miller, sprach von einer „historischen Entwicklung, von der nicht nur unser Geschäft, sondern auch Journalisten in ganz Australien und der Welt profitieren werden“.