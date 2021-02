Scharfe Polit-Kritik nach Untersagung von Covid-Demo in Tirol

Eine Regierung, die Angst vor der eigenen Bevölkerung habe, sollte "sofort den Hut nehmen", sagte Abwerzger. Er sah ein Messen mit zweierlei Maß und spielte dabei auf eine in Innsbruck zuletzt stattgegebene und abgehaltene Flüchtlingsdemo an, die wegen der Teilnahme des "schwarzen Blocks" aus dem Ruder lief. "Der 'schwarze Block' wird in Innsbruck geduldet, besorgte Bürgerinnen und Bürger offenbar nicht", folgerte der FPÖ-Chef.

"Besonders verwerflich" ist für Abwerzger, der selbst Rechtsanwalt ist, ein Passus in der Begründung, wonach die Teilnahme von Eltern samt Kindern an einer untersagten Demonstration eine Gefährdung des Kindeswohles darstelle, sodass ein Bericht an die Jugendwohlfahrtsbehörde erstattet werde: "Das ist ungeheuerlich, dass solche Schritte angedroht werden, das ist pure Einschüchterung der Bevölkerung".

"Das Verbot für die angekündigte und angemeldete Demonstration am Samstag in Innsbruck ist falsch. Die Argumentation für das Verbot der Demonstration ist genauso falsch. Eine Demonstration zu verbieten, weil Menschen mitmachen könnten, die sich möglicherweise nicht an die Regeln halten, ist überschießend. Diese Mutmaßung rechtfertigt keinesfalls einen so schweren Eingriff in die Grundrechte der Bevölkerung", übte auch Sint scharfe Kritik an dem Vorgehen. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit dürfe nicht von der Gesinnung der Entscheidungsträger abhängen. Es handle sich um einen massiven Eingriff in die verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte der Bürger. "Eine gefestigte Demokratie muss Kritik und Kritiker aushalten", betonte der Liste Fritz-Politiker.