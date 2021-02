Frühlingsgefühle in Tirol: Sonne, Föhn und bis zu 16 Grad am Wochenende

Die ersten Frühlingsboten zeigen sich bereits in Tirol, wie TT-Leser Patrick Waroschitz hier in Vomp festgehalten hat.

Innsbruck – Mit Föhn, Sonnenschein und frühlingshaft-milden Temperaturen geht der Februar in Tirol in die zweite Hälfte. Die Kälte aus Sibirien, die in den vergangenen Wochen sowohl hierzulande als auch in Deutschland für Schnee- und Frostrekorde gesorgt hat, verzieht sich wieder zurück nach Russland. Stattdessen macht sich nun milde Luft vom Antlantik breit, erklärt Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Außerdem baut sich ein Hochdruckgebiet auf, das am Wochenende und noch bis weit in die nächste Woche hinein das Zepter übernimmt.