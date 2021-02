Paar soll Frau zu Prostitution gezwungen haben: Vier Jahre Haft

Klagenfurt – Wegen grenzüberschreitenden Prostitutionshandels sind am Freitag ein 26-jähriger Mann und seine 24-jährige Lebensgefährtin am Landesgericht Klagenfurt zu je vier Jahren Haft verurteilt worden. Den beiden Ungarn wurde vorgeworfen, eine psychisch beeinträchtigte Frau in Österreich zur Prostitution gezwungen zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.