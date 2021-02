Die WSG Tirol musste sich am Samstagabend im Tivoli dem SKN St. Pölten 0:1 geschlagen geben. Ein Schulz-Tor (73.) besiegelte die zweite Heim-Niederlage in Serie. Damit schmolz auch der Vorsprung der Silberberger-Elf im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe.