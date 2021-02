Lkw-Fahrer prallte in Pettneu gegen Container der Zollstelle Landeck

Pettneu – Ein kurioser Unfall ereignete sich am Samstagvormittag bei der Mautstelle der Arlberg-Schnellstraße in Fahrtrichtung Innsbruck im Gemeindegebiet von Pettneu am Arlberg: Gegen 9.20 Uhr prallte der Lenker eines Sattelfahrzeugs nach der Durchfahrt durch die Mautstelle gegen einen Container.