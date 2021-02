Kranzniederlegung am Bergisel: 211. Todestag von Andreas Hofer

Innsbruck – Am 20. Februar 1810, heute vor genau 211 Jahren, wurde der Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer in Mantua hingerichtet. Seinen Todestag nahmen Landeshauptmann Günther Platter, Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler gemeinsam mit Raimund Schreier, Abt des Stift Wilten sowie Thomas Saurer, Landeskommandant der Tiroler Schützen, zum Anlass, in Form einer heiligen Messe mit Kranzniederlegung zu gedenken.

„Der 20. Februar ist für Tirol ein besonderer Tag. Heute vor genau 211 Jahren wurde Andreas Hofer in Mantua hingerichtet. Mit der heiligen Messe und der Kranzniederlegung wollen wir ein Zeichen gegen das Vergessen setzen. Gleichzeitig rufen wir uns an diesem Tag auch die schmerzliche Zerreißung des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung“, so der Landeshauptmann. Ledl-Rossmann ergänzt: „Der in Tirol historisch gewachsene Zusammenhalt ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten noch spürbarer. Das Landesgedenken an Andreas Hofer sollten wir daher unter anderem als Anlass nehmen, die Zivilcourage in der Gesellschaft auch künftig zu beachten und ein stets friedliches Miteinander zu pflegen.“