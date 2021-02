Zweijähriger nach Bob-Unfall in Niederau in Innsbrucker Klinik verstorben

Nach der Erstversorgung wurde der Zweijährige mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Am Dienstag verstarb er in der Klinik.

Niederau – Ein Familienausflug endete Samstagnachmittag in Niederau in der Wildschönau mit einem tragischen Unfall: Ein Zweijähriger prallte mit voller Wucht gegen einen Holzzaun und blieb regungslos liegen. Am Dienstag erlag der Bub seinen schweren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik.