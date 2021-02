Medwedew verdrängte in der Weltrangliste Thiem aus den Top drei

Melbourne – Die erwarteten Veränderungen in den Top drei bei Herren und Damen haben die am Montag veröffentlichten Tennis-Weltranglisten gebracht: Dominic Thiem scheint erstmals seit 2. März 2020 nicht mehr in den Top drei auf und musste sich hinter Melbourne-Finalist Daniil Medwedew (RUS) einreihen. 610 Punkte liegt der Russe nun vor dem Niederösterreicher, nur 115 hinter Rafael Nadal. Melbourne-Champion Novak Djokovic hat über 2.000 Zähler Vorsprung.