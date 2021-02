Alpenzoo verlängert Öffnungszeiten am Wochenende wegen Besucheransturms

Luchse und Co. erfreuen die Besucher im Innsbrucker Alpenzoo.

Innsbruck – Der Innsbrucker Alpenzoo meldet einen Besucheransturm und kündigt sogleich längere Öffnungszeiten an.

Am Wochenende kam es zu den Stoßzeiten (11 bis 15 Uhr) zu längeren Wartezeiten. Um dies zu verhindern, öffnet der Alpenzoo ab sofort am Samstag und Sonntag schon um 8.30 Uhr und schließt erst um 18.00 Uhr, heißt es in einer Aussendung.