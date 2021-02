Innsbruck – Passend zu den frühlingshaften Temperaturen wartet die Stadt Innsbruck mit einer guten Nachricht auf: Der Spiel- und Sportplatz im Rapoldipark wird saniert und neu gestaltet. Das Areal umfasst eine Fläche von rund 3300 Quadratmetern und betrifft den direkt an der Sill liegenden, nördlichen Teil des Parks. Ähnlich wie bei der zuletzt durchgeführten Spielplatzerneuerung in der Reichenau sind nun Ideen von Kindern und Nutzern des Sportplatzes gefragt.

Die Sanierung und Neugestaltung im Rapoldipark wurde notwendig, weil sowohl der Spielplatz als auch der danebenliegende Sportplatz inklusive der Boccia-Anlage in die Jahre gekommen sind. „Wir sind laufend bestrebt, die vorhandenen Spiel- und Sportmöglichkeiten in unseren Anlagen zu verbessern und auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. Das Vorhaben im Rapoldipark wird heuer zur Gänze umgesetzt“, wird der für Spielplatzplanung- und Bau zuständige Referent, Markus Pinter, in einer Aussendung zitiert. Nach Abschluss der Planungen im Frühjahr soll zum Beginn der Sommerferien mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Herbst geplant. (TT.com)