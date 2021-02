Bauern fordern Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln

"Wir müssen umsetzen, was vereinbart ist, nämlich die verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei verarbeiteten Produkten und in der Gemeinschaftsverpflegung bei den Produktgruppen Milch, Fleisch, Eier und müssen den gesamten rechtlichen Rahmen ausnützen", so Moosbrugger in einer Aussendung.