64-Jähriger in Reutte verlor vierstelligen Eurobetrag an Telefonbetrüger

Reutte – Einem Telefonbetrüger auf den Leim ging am Montag ein 64-Jähriger in Reutte. Der Mann hatte zunächst Probleme damit, in den Computer einzusteigen, wie die Polizei berichtet. Als es dann gelang, erhielt er einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. So jedenfalls stellte sich der Betrüger am Telefon vor, und gab an, dass der Computer des 64-Jährigen wohl gehackt worden sei.