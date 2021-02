Brenner-Transit: Italienische Frächter beklagen Kosten der Abstriche

Rom, Bozen – Der italienische Frächterverband Conftrasporto kritisiert, dass italienische Lkw-Fahrer, die den Brenner überqueren müssen, ab Dienstag 40 Euro für den Anti-Covid-Test in Sterzing in Südtirol ausgeben müssen. "Die Pflicht für Lkw-Fahrer, sich Tests zu unterziehen, ist eine weitere Hürde für den freien Warenverkehr und ein schwerer Schaden für Italiens bereits belastetes Wirtschaftssystem", so Conftrasportos Präsident Paolo Uggé in einer Presseaussendung am Dienstag.