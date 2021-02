Neben der Austria sitzt der WSG Tirol nun auch Hartberg im Nacken

Hartberg – Dass der 1:0-Sieg der Hartberger im Nachtragsspiel am Dienstagabend gegen die WSG Tirol mehr als schmeichelhaft war, darüber waren sich alle Beteiligten im Nachlauf einig. Durch den Heimerfolg der Steirer verspricht das Rennen um den Einzug in die Meistergruppe der Bundesliga zum Nervenkrimi zu werden. Vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs sitzt der WSG nun neben der Austria (drei Punkte Rückstand) auch die Hartberger (zwei Punkte Rückstand) im Nacken.

Noch haben die Wattener alles selbst in der Hand, die vergebenen Möglichkeiten ärgerten die Tiroler freilich. "Wir haben in den letzten zwei Spielen drei Torschüsse zugelassen und zwei Tore bekommen, dabei zehn Tausenderchancen gehabt und keine genützt. Wir sind am Ende selbst schuld", sagte Offensivmann Florian Rieder nach der nächsten 0:1-Niederlage. Schon am Wochenende hatte St. Pölten in Innsbruck alle drei Zähler entführt.