Melange aus Corona und Justiz im Nationalrat

Österreich finde sich unter jenen Ländern mit dem stärksten Wirtschaftseinbruch, die Arbeitslosigkeit in Österreich sei doppelt so hoch gestiegen wie jene Deutschlands und beim Impfen habe man einen Negativrekord aufgestellt, kritisierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Wien – Eine Themen-Melange hat die SPÖ bei der von ihr initiierten „Aktuellen Stunde“ im Nationalrat auf der Agenda: „Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Insolvenz­welle statt Kampf gegen die österreichische Justiz, Herr Bundeskanzler!“ Dementsprechend sind die Debattenbeiträge. SPÖ-Klubchefin Pamela Rendi-Wagner befindet in Richtung Regierungsbank, auf der Sebastian Kurz und ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher sitzen: „Schaffen wir gemeinsam 40.000 neue Jobs für Langzeitarbeitslose. Bringen wir die Wirtschaft nach oben, die Arbeitslosigkeit nach unten.“ Und: „Führen Sie einen Kampf gegen Corona, die Arbeitslosigkeit und die Pleitewelle, aber nicht gegen die Justiz!“

FPÖ-Mandatarin Dagmar Belakowitsch wendet sich – wie gewohnt – laut und heftig gegen die Regierenden. Es sei etwas „faul im System“. Die Corona-Finanzhilfen kämen nicht dort an, wo sie hin sollten. Dies zeigten auch die Arbeitsmarktdaten. Österreich sei „in einem wirtschaftlichen Chaos“. Der ÖVP attestiert sie, danach zu trachten, „ein austrofaschistisches System“ zu etablieren, eines der Kontrolle, „der Vernaderung“. Die Gesellschaft werde in „Gute und Böse“ gespalten. Einen Ordnungsruf von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bringt der Freiheitlichen das ein.

ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz kontert: „Die gewaltige Gesundheitskrise“ habe die ganze Welt erschüttert. Dass diese hierzulande „deutlich härter“ sei, liege daran, dass der Tourismus, dessen Anteil an der Wertschöpfung doppelt so hoch sei wie im europäischen Schnitt, „in einer Pandemie besonders hart getroffen ist“. In „den letzten Zügen der Krise“ ortet der Regierungschef Österreich. Einmal mehr sagt er: „Im Sommer können wir zur Normalität zurückkehren.“ Als „mutigen Schritt“ sieht Kurz, dass Geschäfte und Schulen nicht mehr geschlossen sind. Deutschland etwa sei nach wie vor im „Lockdown“. Die Justiz erwähnt Kurz nicht.