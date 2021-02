Die Beatles studieren: Uni Liverpool bietet neues Master-Fach an

Liverpool – Die „Beatlemania" in Liverpool hat nun auch die Universität in der Heimatstadt der berühmten Band erreicht. Ab September werde der weltweit erste Master-Studiengang zu den „Fab Four" angeboten, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. „The Beatles: Music Industry and Heritage" (Die Beatles: Musikindustrie und Erbe) richte sich an Interessenten aus der Musik- und Kreativwirtschaft, aber auch an Beschäftigte von Museen, Galerien sowie aus Tourismus- und Freizeitindustrie.