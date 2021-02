Zwei verletzte Skifahrer nach Kollision in Steinach am Brenner

Steinach am Brenner – Zwei Skifahrer wurden am Mittwochvormittag bei einem Zusammenstoß im Skigebiet Bergeralm in Steinach am Brenner verletzt. Die beiden Einheimischen waren gegen 10 Uhr bei den Einstiegen zu den Liftanlagen "Hoher Turm", "Steinboden" und "3-er Schlipplift" kollidiert. Der 66-Jährige erlitt dabei eine schwer Verletzung am rechten Unterschenkel. Der zweite, 65-jährige Skifahrer wurde an der Schulter verletzt.