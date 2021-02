Konzerte in der p.m.k: Körperferne musikalische Dienstleistungen

Innsbruck – Es geht um ein Mindestmaß an kultureller Auseinandersetzung in Zeiten der Krise. Dafür wandelte sich die p.m.k (Plattform mobile Kulturinitiativen) unter den gegebenen Möglichkeiten in den vergangenen Monaten schon zum Ausstellungsort für so manche immersive Installation, schaltete theoretisch­e Textbeiträge zur Frage nach dem Verhältnis von Pandemie und Kultur oder ermöglichte Projektionen an die Fassade ihres Quartiers in der Innsbrucker Bogenmeile.