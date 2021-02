San Antonio kehrte nach Corona-Pause mit Niederlage zurück auf NBA-Parkett

Jakob Pöltl bilanzierte beim Comeback seines Teams mit sieben Punkten, neun Rebounds, drei Assists und zwei Blocks. Der Wiener gehörte zum zehnten Mal im Spieljahr der Startformation der Spurs an und bekam 35:11 Minuten Einsatzzeit. Als Verlierer gingen die Texaner vom Feld, weil Luguentz Dort für Oklahoma City in letzter Sekunde aus der Distanz getroffen hatte.

Pöltl bezeichnete die Niederlage als "ärgerlich. Trotz sechs Ausfällen konnten wir das Match offen halten, weil andere Spieler ihre Chance gut genützt haben. Am Ende sind die Dinge leider nicht für uns gelaufen", so der 25-jährige Center. Bei San Antonio hatten u.a. DeMar DeRozan (persönliche Gründe), Derrick White, Rudy Gay und Keldon Johnson gefehlt. Topscorer war Dejounte Murray mit 27 Punkten. Bei Oklahoma City war Shai Gilgeous-Alexander nicht zu halten. Der Guard verbuchte 42 Zähler. Für die Spurs geht es am Samstag bei den New Orleans Pelicans weiter.