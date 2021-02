Toter 13-Jähriger: Verdächtiger (14) soll Buben aus Eifersucht erordet haben

Sinsheim – Der 13-Jährige in Sinsheim bei Heidelberg in Deutschland ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler aus Eifersucht umgebracht worden. Die Ermittlungen zum Motiv liefen aber weiter, sagte Siegfried Kollmar von der Kriminalpolizei Mannheim am Donnerstag. Ein 14-Jähriger steht unter Verdacht, den Burschen am Mittwoch mit mehreren Messerstichen ermordet zu haben, wie Kollmar sagte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kam der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.