Notfalls im Alleingang: "Corona-Pass" muss laut Kurz im Frühjahr kommen

Ein „Grüner Pass“ öffnet in Israel viele Türen von Hotels, Theatern und Fitness-Studios. Den Pass bekommt, wer bereits gegen das Coronavirus geimpft ist.

Wien, Brüssel – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat vor dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel seine Forderung nach einem digitalen „Grünen Pass“ für Corona-Geimpfte, -Genesene und -Getestete bekräftigt. „Ich gehe davon aus dass dieses Projekt jedenfalls im Frühling umgesetzt werden muss, wenn nicht in ganz Europa dann national, mit entsprechenden Abkommen mit anderen Staaten, wo ähnliches gilt“, sagte Kurz in Wien.