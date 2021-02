Auf Kramers bittere Tränen folgte der Protest des ÖSV

Was war passiert? Nach Disqualifikation und Startverbot wegen eines unklaren PCR-Tests „raubte“ ihr diesmal zum WM-Auftakt eine umstrittene Jury-Entscheidung die Medaillenchance. Die 19-Jährige aus Maria Alm knallte gestern im ersten Durchgang einen neuen Schanzenrekord (109 m) in den Auslauf der Schattenbergschanze. Auch Abzüge der Wertungsrichter, weil sie bei der Landung mit der linken Hand den Schnee streichelte, konnten die Führung nicht verhindern. Im Finale griff die Jury dann völlig daneben. Vor Kramers möglichem Gold-Sprung wurde um eine Luke verkürzt, die Windverhältnisse waren aber alles andere als gut. Die WM-Debütantin zeigte Nerven, war am Schanzentisch spät dran und flog als WM-Vierte ganz, ganz bitter an der sicher geglaubten Medaille vorbei.