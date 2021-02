Matrei i.O.: Tourengeher (27) bei Sturz in Gletscherspalte tödlich verletzt

Matrei i. O. – Für einen 27-jährigen Tourengeher kam gestern in Matrei im Osttirol jede Hilfe zu spät. Der Mann war bei der Abfahrt vom zweiten Keesboden auf 3250 Metern am Großvenediger in eine Gletscherspalte gestürzt. Seine beiden vorausfahrenden Kameraden (51 und 47) hatten einen Schrei gehört, als sich das tragische Unglück ereignete. Als sie keinen Kontakt mit dem 27-Jährigen herstellen konnten, setzten sie den Notruf ab. Der Verunglückte wurde gegen 15.15 Uhr aus 35 Metern Tiefe geborgen. Die Notärztin konnte jedoch nur noch den Tod des Alpinisten feststellen. Im Einsatz standen die Bergrettung Matrei i. O., drei Alpinpolizisten, ein Notarzt- und ein Polizeihubschrauber. (TT)