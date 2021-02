Datenschützer haben Bedenken gegen digitalen EU-Impfpass

Der Datenschutzexperte der Grundrechts-Plattform „epicenter.works", Thomas Lohninger, sagte hingegen in einer ORF3-Diskussion am Donnerstagabend, es sei unklar, was sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) unter einem „Grünen Pass" (für Geimpfte, Getestete und Genesene, Anm.) konkret vorstelle. „Wenn das ein Ausdruck einer ärztlichen Bestätigung ist, haben wir kein Problem damit. Wenn das wirklich eine App ist, die als Zutrittkontrolle für Kino und Restaurants oder dafür, das Land zu verlassen, verwendet wird, dann wäre das ein Datenschutz-Super-GAU." In Europa gebe es andere Voraussetzungen wie in Israel, nämlich höhere Datenschutzstandards und keinerlei Vereinheitlichung bei der Identität auf EU-Ebene. „Da reden wir dann eher von 2023", sagte Lohninger zum Zeitplan. Kurz hatte einen „Grünen Pass" nach dem Vorbild Israels noch im Frühjahr gefordert.