Schwerer Skiunfall in See: 57-Jähriger stürzte und rutschte ab

See – Mit schweren Verletzungen an der Wirbelsäule musste am Mittwochnachmittag ein Skifahrer in die Klinik Innsbruck geflogen werden, berichtet die Polizei. Der 57-Jährige war gegen 16 Uhr bei der Talabfahrt auf der schwarzen Piste im Skigebiet See verunglückt.