40-Jähriger bei Holzarbeiten in Pfons schwer verletzt

Pfons – Nach dem Fällen einer ca. 30 Meter langen Lärche wurde am Freitag ein 40-Jähriger in Pfons schwer an den Beinen verletzt. Der Mann hatte den Baum gemeinsam mit seinem Bruder und Vater zu Fall gebracht. Zunächst entfernten die Männer dann mit Motorsägen die dicken Äste – der ältere Bruder zog diese unter dem Baumstamm hervor. Als der 40-Jährige dann einen weiteren Ast entfernte, drehte sich der Baum und drückte beide Beine des Mannes gegen die Böschung, wodurch diese gequetscht wurden. Selbst befreien konnte sich der Verletzte nicht mehr.