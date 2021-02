Anzeige: Mann entsorgte in Kirchbichl Ölreste in den Möslbach

Kirchbichl – Am Freitag wurde ein 43-Jähriger in Kirchbichl angezeigt, nachdem er Kübel mit Öl-Resten in den Möslbach entsorgte. Der Mann hatte einen Heizöltank gereinigt, wobei einige Kübel mit einem Wasser-Öl-Gemisch übrig blieben. Der Möslbach fließt in die Brixentaler Ache. Beide Gewässer wurden durch die Aktionen des Mannes verschmutzt. Auch in einem angrenzenden Feld wurden Teile des Wasser-Öl-Gemischs entsorgt. Die Feuerwehr Bruckhäusl errichtete eine Ölsperre auf der Brixentaler Ache und band das Öl. Auch an dem betroffenen Feld wurde eine Ölbindung durchgeführt. Der 43-Jährige wird angezeigt. (TT.com)